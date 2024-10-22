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Россияне вклинились в линию обороны возле Часового Яра

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Но о потере Часового Яра речь не идет

Россияне вклинились в линию обороны возле Часового Яра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр в Донецкой области, однако о потере города речь не идет.

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Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина"

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", - сказал Петричак.

По словам военного, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, и оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал Петричак.

По словам представителя бригады, ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, оккупанты кратно преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из артиллерии, ракетами, осуществляют авиабомбардировки, однако оборона города продолжается.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 16:43
На сколько он важен?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 16:43
На сколько он важен?
Ответить
0
0

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