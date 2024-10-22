Самолетам Новой Почты разрешили летать в Киев и Львов
Об этом говорится в приказе Государственной авиационной службы Украины
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Новая украинская авиакомпания получила разрешение на ежедневные рейсы в Прагу из двух городов Украины.
Об этом говорится в приказе Государственной авиационной службы Украины.
"СУПЕРНОВАЯ ЭЙРЛАЙНЗ" будет выполнять регулярные международные рейсы по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага с частотой семь раз в неделю.
Согласно приказу Государственной авиационной службы Украины №789 от 21.10.2024, права на эксплуатацию воздушных линий предоставлены с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок.
Управление авиационных перевозок должно оформить все необходимые документы и уведомить компанию о предоставлении прав на эксплуатацию маршрутов. Также соответствующая информация направлена в МИД Украины для оформления назначений.
"СУПЕРНОВАЯ ЭЙРЛАЙНЗ" - это дочерняя компания группы NOVA, созданная для обеспечения быстрой доставки почты, товаров электронной коммерции и грузов в Украину и из нее. У компании уже есть украинский сертификат эксплуатанта, полученный 6 января 2023 года, а ее самолет Боинг 737-800SF совершил первый полет под украинским флагом с регистрационным номером UR-NPA.
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