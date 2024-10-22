Зозуля: В украинской агентской системе коррупция по масштабам больше, чем в Верховной Раде

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины, а ныне футбольный агент Роман Зозуля рассказал о том, почему они с Евгением Коноплянкой решили основать футбольное агентство.

‒ Насколько мне известно, то вы в большинстве своем опекаетесь об игроках "Днепра" и "Днепра-1", это соответствует действительности?

– Да нет, у нас не только днепровские футболисты, мы со многими общаемся. Но на этот рынок очень тяжело заходить из-за монополии. Я вам так скажу: здесь коррупция по масштабам больше, чем в Верховной Раде, я такого даже не ожидал, потому что не очень интересовался этой сферой, когда был футболистом. У меня волос на голове нет, но если было, то они бы точно стали дыбом от того, что здесь происходит.

‒ Вы говорили, что в некоторых клубах игроки не могут иметь других агентов, вы имели в виду клубы так называемого "пула Вадима Шаблия"?

‒ Фамилии называть не буду, но прессе это все и так известно. Это не несколько клубов, таких действительно много: в одном один агент заводит игроков, в другом – только другой, это касается не только того, кого вы назвали. Это ненормально, так не должно быть. Я думаю, что со временем все перестроится и изменится к лучшему.

– То есть вы зашли на этот рынок, чтобы сломать систему?

– Да. Куда бы я ни заходил, хочу ломать систему. У нас в Украине куда ни плюнь, всюду такое же, как и здесь. Всюду есть свои системы. Если ты захочешь стать президентом Федерации футбола, то нужно заходить и ломать систему. Плывя по течению ничего изменить невозможно, если и будут какие-то изменения, то это будут только косметические, вся вертикаль так и будет оставаться. Тем более, если изменить только одного человека, это не принесет никакой пользы, потому что он будет думать, что что-то улучшает и изменяет, в то время как внизу будет продолжаться коррупция и произвол. Если у машины проблемы с двигателем, а вы вместо его ремонта красите и ставите новые диски, то она лучше этого ехать не будет.