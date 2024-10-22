Генпрокурор Украины Костин на фоне скандалов с фальшивыми инвалидностями заявил об отставке
Костин заявил об отставке после заседания СНБО
РБК-Украина
После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.
Об этом Костин заявил в Telegram.
Зеленский провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.
Костин признал, что много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.
Он добавил, что сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.
"Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность.
Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора", - написал Костин.
Напомним, что 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
Сам Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем. В то же время позже он попросил уволить его с должности.
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