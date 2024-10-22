Нас ждет цифровизация. Зеленский ликвидировал МСЭК – известно, когда решение вступит в силу

Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

Читайте также Генпрокурор Украины Костин на фоне скандалов с фальшивыми инвалидностями заявил об отставке

Об этом говорит указ на сайте Офиса президента.

В документе постановили, рекомендовать Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Национальной полиции Украины и НАБУ в месячный срок отчитаться о принятых мерах по выявлению нарушений при установлении инвалидности должностным лицам. После таких проверок указанные органы должны провести кадровые решения.

Кабмину поручили создать создание рабочих групп по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам; в течение трех месяцев сделать доклад о результатах проверок МСЭК; подготовку плана внедрения цифровизации прохождения всех этапов МСЭК вместе с Минздравом и Минцифры и проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, СБУ и Нацполицией аудита начисления пенсионных выплат должностным лицам.

Верховной Раде рекомендуют вместе с Министерством здравоохранения в месячный срок разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции рекомендуют проверить и актуализировать до 30 ноября текущего года исследование Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.

Документ также предусматривает изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые определяли бы председателя и членов медико-социальных экспертных комиссий субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Этот указ вступает в силу с 22 октября.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что для реальных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

"Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК", - сказал президент.

Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в мае 2023 года рассказывал, что медико-социальные экспертные комиссии прекратят свое существование с 1 января 2025 года.

22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.

Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.

Правоохранители разоблачили в Ровно масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ровно изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.

Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.