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Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября

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Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gaspafotos/MB Media

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“Шахтер" минимально проиграл "Арсеналу" в ЛЧ

"Горняки" как могли сопротивлялись "Арсеналу", но в итоге пропустили курьезный гол — мяч от штанги попал в Ризныка, и от него влетел в сетку. Для команды Марино Пушича это 2-е поражение в 3 турах ЛЧ, но хуже всего — у "Шахтера" 0 забитых голов.

"Реал" эффектно отыгрался и победил "Боруссию" в ремейке финала ЛЧ

"Боруссия Дортмунд" выиграла первый тайм на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:0, но после перерыва совсем развалилась и пропустила 5 раз. Винисиус был главным героем камбэка "Реала" - у него хет-трик. Ложка дегтя — травма Родриго. Следующий матч у Мадрида — Класико с "Барсой".

Остальная ЛЧ: победы Милана, Монако, Жироны, осечки Юве и ПСЖ

"ПСЖ" опять провалился — на сей раз, дома не обыграл ПСВ (1:1). Еще хуже выступил "Ювентус", проиграв скромному "Штутгарту" (0:1). В остальном гранды выступили стабильно: "Милан" справился с "Брюгге", "Монако" разнес "Црвену Звезду", "Астон Вилла" не пожалела "Болонью". Ну, и первую в истории победу "Жироны" в ЛЧ тоже отмечаем.

"Шахтер" U-19 одолел сверстников из “Арсенала” в Юношеской лиге УЕФА

Парни Алексея Белика повели в счете благодаря удачному подключению левого бека Валентина Галонского, контролировали игру почти до свистка, а в эндшпиле выдержали штурм от "Канониров". Это их 2-я победа в 3-х турах. Вот на кого стоит равняться взрослому "Шахтеру".

Цыганков начал индивидуальные тренировки

Виктор не занимался с первых чисел октября, когда повредил мышцу. Сейчас врачи разрешили ему щадящие тренировки. Ожидается, что на поле он вернется в лучшем случае 9 ноября против "Хетафе". В этом сезоне у Цыганкова 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за "Жирону".

"Буковина” неожиданно уволила Кривенцова

Черновицкая команда делит 3-4 места в группе А Первой лиги, но Валерия Кривенцова это не спасло — его уволили. Временно команду будет тренировать спортдир Григорий Чурилов; ожидается, что "Буковина" пригласит на пост именитого тренера в ближайшее время.

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