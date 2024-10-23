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Силы обороны ликвидировали 1460 оккупантов за сутки - Генштаб

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Силы обороны ликвидировали 1460 оккупантов за сутки - Генштаб

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1460 оккупантов, 9 танков, 30 бронемашин и 51 артсистему.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 23 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 683040 (+1460) человек,
  • танков - 9088 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 18229 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 19674 (+51) ед,
  • РСЗО - 1234 (+0) ед,
  • средства ПВО - 981 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17489 (+85),
  • крылатые ракеты - 2624 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27217 (+106) ед,
  • специальная техника - 3509 (+10).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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