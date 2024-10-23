Силы обороны ликвидировали 1460 оккупантов за сутки - Генштаб
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Zelenskiy Official
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1460 оккупантов, 9 танков, 30 бронемашин и 51 артсистему.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на утро 23 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 683040 (+1460) человек,
- танков - 9088 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 18229 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 19674 (+51) ед,
- РСЗО - 1234 (+0) ед,
- средства ПВО - 981 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17489 (+85),
- крылатые ракеты - 2624 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27217 (+106) ед,
- специальная техника - 3509 (+10).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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