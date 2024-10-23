Украина готова корректировать формулу мира, но без территориальных уступок - Ермак

Украина готова обсуждать возможные корректировки формулы мира, но только те, которые поддерживают территориальную целостность и полный суверенитет страны.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для финского издания Hufvudstadsbladet.

"Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет страны. Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, ее праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа", - написал Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые «угрожают ее существованию, праву на самоопределение или достоинству украинского народа». Он также отметил, что благодаря прогрессу, достигнутому после первого саммита мира в Швейцарии, Украина готова к дальнейшим переговорам относительно рамок мирного соглашения на следующей встрече.

"Мы стремимся построить мир не только для Украины, но и для всего мира, на благо всех народов", - уточнил глава ОП.



Ранее советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявляла, что в ноябре не ожидается проведение второго Саммита мира. По ее словам, дата конференции будет решаться после проведения тематических конференций, последняя из которых назначена на 30-31 октября. В то же время украинский посол в Турции Василий Боднар отметил, что Украина хочет организовать второй Саммит мира до конца этого года.