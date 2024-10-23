Украинская ПВО сбила за ночь 57 шахедов - Воздушные силы
Ещё 15 потеряны
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В ночь на 23 октября 2024 года враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряны. До 9-ти "шахедов" наблюдаются в воздушном пространстве Украины.
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