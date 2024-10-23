Уже 35. Сегодня отмечает день рождения Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года. Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины. Участник четырех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020 и 2024).

Андрей начал свою карьеру в "Десне", а затем перешел в киевское "Динамо", за который выступал с 2006 по 2017 годы. После чего он защищал цвета "Боруссии" Дортмунд, "Вест Хэма" и "Аль-Айна". Летом 2023 года он вернулся в столичный клуб.

В составе киевлян Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок и три раза выигрывал Суперкубок страны.

В футболке сборной Украины Андрей отыграл 124 матча. Ярмоленко также является главным преследователем Андрея Шевченко в списке главных бомбардиров национальной команды за всю историю. До повторения рекорда (48) ему не хватает двух голов.