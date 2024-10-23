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Уже 35. Сегодня отмечает день рождения Андрей Ярмоленко

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"Мальчик со 130 километра"

Уже 35. Сегодня отмечает день рождения Андрей Ярмоленко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года. Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины. Участник четырех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020 и 2024).

Андрей начал свою карьеру в "Десне", а затем перешел в киевское "Динамо", за который выступал с 2006 по 2017 годы. После чего он защищал цвета "Боруссии" Дортмунд, "Вест Хэма" и "Аль-Айна". Летом 2023 года он вернулся в столичный клуб.

В составе киевлян Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок и три раза выигрывал Суперкубок страны.

В футболке сборной Украины Андрей отыграл 124 матча. Ярмоленко также является главным преследователем Андрея Шевченко в списке главных бомбардиров национальной команды за всю историю. До повторения рекорда (48) ему не хватает двух голов.

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Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.10.2024 в 11:27
Вітаю Андрій!! Кращій нападник збірної після Шеви.
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Комментарии 4
ВасяКулебяка (Козливка)
23.10.2024 в 11:27
Вітаю Андрій!! Кращій нападник збірної після Шеви.
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1
1
avatar
Djon (Україна)
23.10.2024 в 11:26
З Днем Народження Андрію!
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1
1
Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 11:16
С 26 лет прекратил прогрессировать, и к 28 превратился в ветерана 50 ти лет.
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1
3
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Djon (Україна)
23.10.2024 в 11:25
А ти, схоже, одразу ветераном народився.
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1
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