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Экс-защитник Динамо в 29 лет стал тренером в США

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Зураб Очигава попробует себя в роли тренера в молодом возрасте

Экс-защитник Динамо в 29 лет стал тренером в США

Фото: Google

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Уроженец Киева Зураб Очигава, которого украинские болельщики хорошо знают по выступлениям в пяти клубах УПЛ, решил попробовать свои способности на тренерской стезе в США, фактически завершив карьеру футболиста в 29 лет.

Как сообщает Sport.ua, Очигава дебютировал в новой роли в нью-йоркском Bridgeview Soccer Academy из Бруклина. 29-летний Очигава будет передавать свой опыт мальчишкам, которые мечтают стать футболистами.

До переезда за океан молодой тренер в течение трех с половиной лет играл в Азербайджане – сначала два с половиной сезона в клубе "Сабах", а затем один сезон в "Габале". В конце августа нынешнего года его азербайджанский период карьеры завершился, после чего он отправился в Америку.

В Украине Зураб Очигава известен по выступлениям в мариупольском "Ильичевце", киевском "Динамо", донецком "Олимпике", "Днепре-1" и полтавской "Ворскле". Кроме Азербайджана он успел поиграть еще в Эстонии, где защищал цвета "Левадии".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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