Зеленский назвал шаг, который завершит горячую фазу войны
Два пункта
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.
"Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - говорится в заявлении.
Зеленский добавил, что прекращение ударов по энергетике приведет к «уменьшению градуса», так же как и прекращение российских ударов по зерновому коридору, украинским портам и судам.
"Если мы говорим о свободном судоходстве, то решение, которое может быть на Саммите, - по гражданским кораблям никто не имеет права бить и нельзя блокировать моря, прежде всего Черное море, в нашем случае. Но это не значит, что они не будут применять, например, дроны по каким-то нашим военным целям, а мы не будем атаковать их военные цели", - отметил глава государства.
Напомним, после начала украинской операции в Курской области The Washington Post сообщал, что в августе представители Украины и России планировали переговоры о прекращении ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
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