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Зеленский назвал шаг, который завершит горячую фазу войны

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Два пункта

Зеленский назвал шаг, который завершит горячую фазу войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

"Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - говорится в заявлении.

Зеленский добавил, что прекращение ударов по энергетике приведет к «уменьшению градуса», так же как и прекращение российских ударов по зерновому коридору, украинским портам и судам.

"Если мы говорим о свободном судоходстве, то решение, которое может быть на Саммите, - по гражданским кораблям никто не имеет права бить и нельзя блокировать моря, прежде всего Черное море, в нашем случае. Но это не значит, что они не будут применять, например, дроны по каким-то нашим военным целям, а мы не будем атаковать их военные цели", - отметил глава государства.

Напомним, после начала украинской операции в Курской области The Washington Post сообщал, что в августе представители Украины и России планировали переговоры о прекращении ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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Источник:
Financial Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
23.10.2024 в 13:36
надо прєкратіть стрієлять і здаться...
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Комментарии 2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
23.10.2024 в 13:36
надо прєкратіть стрієлять і здаться...
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0
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.10.2024 в 12:30
Трепло, приведшее в страну войну теперпь объяняет как окончательно сдаться
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