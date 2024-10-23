Известно, когда Франция может передать Украине первые три самолета Mirage
До конца года не ждём
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Франция решила поставить в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами ЅСALP и бомбами AASM.
"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - сообщила газета La Tribune.
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. По его словам, будет предусмотрена программа подготовки пилотов. При этом он не назвал точное количество Mirage 2000, которые может получить Украина.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре рассказывал, что с партнерами ведутся переговоры также по шведским Saab JAS-39 Gripen и немецко-британским Eurofighter Typhoon.
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