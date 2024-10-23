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Этого ждала вся страна. Алиев с Милевским пожали друг другу руки после матча Медиалиги

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Этого ждала вся страна. Алиев с Милевским пожали друг другу руки после матча Медиалиги

Динамо Київ

Новина українською

"Профан" разгромил "Ингис" в поединке пятого тура Украинской Футбольной Медиалиги со счётом 4:1.

На поле в составе "Профана" отыграл бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев. Его экс-одноклубник и друг Артём Милевский, в свою очередь, в этой игре исполнял обязанности тренера "Ингиса".

После завершения матча Алиев и Милевский благополучно пожали друг другу руки.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
23.10.2024 в 15:33
Обалдеть можно!!!! Это же надо!!! Наконец то!!!Праздник по всей Украине.Торжества и карнавалы.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
23.10.2024 в 15:33
Обалдеть можно!!!! Это же надо!!! Наконец то!!!Праздник по всей Украине.Торжества и карнавалы.
Ответить
1
0

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