Посол США при НАТО прокомментировала возможность приглашения Украины в Альянс
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс.
Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, пишет Politico.
"На сегодня Альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине.
Она добавила, что "наше намерение заключается в том, чтобы продолжать приближать их к НАТО", - сказала Смит.
Ранее, Зеленский заявил, что большинство стран-членов НАТО поддерживают приглашение Украины в Альянс до завершения войны, однако есть сдержанная позиция нескольких стран, поэтому над этим будет продолжаться работа.
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