Посол США при НАТО прокомментировала возможность приглашения Украины в Альянс

Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс.

Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, пишет Politico.

"На сегодня Альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине.

Она добавила, что "наше намерение заключается в том, чтобы продолжать приближать их к НАТО", - сказала Смит.