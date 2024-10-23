Динамо U-19 сыграло вничью с Марибором в первом матче юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 сыграло вничью со счетом 1:1 в первом матче второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА против "Марибора".

Чемпион Украины в своей категории проигрывал словенскому клубу после первого тайма, но отыгрался после перерыва. Гол в составе "Динамо" U-19 забил Александр Пеикришвили - 1:1.

Ответный матч второго раунда юношеской лиги УЕФА между "Марибором" и "Динамо" состоится шестого ноября.

В случае успеха "бело-синие" встретятся с победителем пары "2 Коррика" (Косово) – "ЮСД" (Ирландия). Поединки третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.