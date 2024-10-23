Зеленский готовит еще один, "внутренний План" для украинцев – BBC
Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на анонимных собеседников во власти.
Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.
При этом такая инициатива, мол, не является альтернативой плану победы украинского президента.
По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.
"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - сообщил источник в команде Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.
"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - пояснил собеседник издания.
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