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Зеленский готовит еще один, "внутренний План" для украинцев – BBC

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Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство

Зеленский готовит еще один, "внутренний План" для украинцев – BBC

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

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Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на анонимных собеседников во власти.

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

При этом такая инициатива, мол, не является альтернативой плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - сообщил источник в команде Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - пояснил собеседник издания.

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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
23.10.2024 в 17:25
Пункт №1. Припинення війни будь якою ціною.Пункт №2. Побудова сильної України. (Середній клас, верховенство права, закон - один для всіх, сильні та незалежні інституції).
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
23.10.2024 в 17:25
Пункт №1. Припинення війни будь якою ціною.Пункт №2. Побудова сильної України. (Середній клас, верховенство права, закон - один для всіх, сильні та незалежні інституції).
Ответить
0
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