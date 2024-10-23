Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке, пострадавшей от войны с РФ

Тренер "Шахтёра" Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке Саше Паскаль, пострадавшей от войны с РФ.

На фотографиях показано, что тренер подарил игрушку мишку Паддингтона — персонажа одноимённого мультфильма. Также специалист вручил коробку с надписью "Шахтарський".

Девочка была удивлена и счастлива от подарков. "Шахтёр" выложил фотографии.

Напомним, что Саша Паскаль выводила "Шахтёр" и "Арсенал" на "Эмирейтс".

Девочка лишилась ноги из-за первых массированных ударов РФ по Одесской области. Российская ракета попала в здание, в котором находилась юная спортсменка.

"Арсенал" обыграл "Шахтёр" в Лондоне со счётом 1:0. Видеообзор смотрите на нашем сайте.