  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке, пострадавшей от войны с РФ
В тренде

Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке, пострадавшей от войны с РФ

Общие новости
Обновлено

Девочка выводила команды на матч

Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке, пострадавшей от войны с РФ

ФК Шахтар

Новина українською

Тренер "Шахтёра" Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке Саше Паскаль, пострадавшей от войны с РФ.

На фотографиях показано, что тренер подарил игрушку мишку Паддингтона — персонажа одноимённого мультфильма. Также специалист вручил коробку с надписью "Шахтарський".

Девочка была удивлена и счастлива от подарков. "Шахтёр" выложил фотографии.

Напомним, что Саша Паскаль выводила "Шахтёр" и "Арсенал" на "Эмирейтс".

Девочка лишилась ноги из-за первых массированных ударов РФ по Одесской области. Российская ракета попала в здание, в котором находилась юная спортсменка.

"Арсенал" обыграл "Шахтёр" в Лондоне со счётом 1:0. Видеообзор смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО
yellow-arrow
Это уже была не безнадега, - Полунин нашел позитив в матче Шахтера против Арсенала
yellow-arrow
Буяльский: Думаю, Ярмоленко еще три-четыре года поиграет
Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости