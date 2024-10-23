Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке, пострадавшей от войны с РФ
Девочка выводила команды на матч
ФК Шахтар
Тренер "Шахтёра" Марино Пушич сделал подарок юной гимнастке Саше Паскаль, пострадавшей от войны с РФ.
На фотографиях показано, что тренер подарил игрушку мишку Паддингтона — персонажа одноимённого мультфильма. Также специалист вручил коробку с надписью "Шахтарський".
Девочка была удивлена и счастлива от подарков. "Шахтёр" выложил фотографии.
Напомним, что Саша Паскаль выводила "Шахтёр" и "Арсенал" на "Эмирейтс".
Девочка лишилась ноги из-за первых массированных ударов РФ по Одесской области. Российская ракета попала в здание, в котором находилась юная спортсменка.
"Арсенал" обыграл "Шахтёр" в Лондоне со счётом 1:0. Видеообзор смотрите на нашем сайте.
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