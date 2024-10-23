США выделят Украине 20 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ, - Зеленский
Важно реализовать это уже в этом году
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В вечернем видеообращении президент заявил, что Соединенные Штаты уже приняли решение предоставить 20 миллиардов долларов. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами.
Видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем - по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять. Также было совещание с секретарем СНБО Александром Литвиненко - о контроле за выполнением решений СНБО и подготовка некоторых военных вопросов на следующую Ставку.
Был доклад главкома Сырского: фронт и Курская операция. Больше всего внимания - сложным направлениям в Донецкой области, а также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставок от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат. Я хочу отметить сегодня наших воинов: 38-я отдельная бригада морской пехоты - это Покровское направление - и 79-я бригада ДШВ - это Кураховское направление. Спасибо, ребята!
Есть сейчас важная новость из Соединенных Штатов: Америка приняла решение предоставить 20 миллиардов долларов. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", - сказал Зеленский.
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