1240 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб назвал потери врага
Обновленная информация
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1240 российских оккупантов, 25 бронемашин и 45 артсистем.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 24 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 684 280 (+1 240);
- танков - 9 090 (+2);
- боевых бронированных машин - 18 254 (+25);
- артиллерийских систем - 19 719 (+45);
- реактивных систем залпового огня - 1 236 (+2);
- средств противовоздушной обороны - 981;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108);
- крылатых ракет - 2 625;
- кораблей (катеров) - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69);
- специальной техники - 3 513 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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