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1240 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб назвал потери врага

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1240 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб назвал потери врага

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1240 российских оккупантов, 25 бронемашин и 45 артсистем.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 24 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 684 280 (+1 240);
  • танков - 9 090 (+2);
  • боевых бронированных машин - 18 254 (+25);
  • артиллерийских систем - 19 719 (+45);
  • реактивных систем залпового огня - 1 236 (+2);
  • средств противовоздушной обороны - 981;
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 329;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108);
  • крылатых ракет - 2 625;
  • кораблей (катеров) - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69);
  • специальной техники - 3 513 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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