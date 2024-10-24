Приглашение Украины в НАТО блокируют семь стран - Politico
Есть и неожиданности
Getty Images/Global Images Ukraine
США и Германия являются не единственными членами Альянса, которые против немедленного приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщило Politico.
Как рассказали в разговоре с западными СМИ четыре официальных лица и дипломаты из США и НАТО на условиях анонимности, Германия и Штаты являются одними из крупнейших государств, которые не спешат с призывом президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее получить приглашение присоединиться к блоку согласно Плану победы.
Зато это не единственные страны, блокирующие вступление. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки. Их нынешние лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию.
Есть и другие страны, которые не хотят быстро действовать по просьбе Киева, но довольны тем, что прячутся в тени:
"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят".
Один из чиновников заявил, что страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к реализации», они начнут отрицать эту идею более публично.
"Однако официальные лица, которые разговаривали с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс", - отмечается в публикации.
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