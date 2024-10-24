Приглашение Украины в НАТО блокируют семь стран - Politico

США и Германия являются не единственными членами Альянса, которые против немедленного приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщило Politico.

Как рассказали в разговоре с западными СМИ четыре официальных лица и дипломаты из США и НАТО на условиях анонимности, Германия и Штаты являются одними из крупнейших государств, которые не спешат с призывом президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее получить приглашение присоединиться к блоку согласно Плану победы.

Зато это не единственные страны, блокирующие вступление. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки. Их нынешние лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию.

Есть и другие страны, которые не хотят быстро действовать по просьбе Киева, но довольны тем, что прячутся в тени:



"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят".

Один из чиновников заявил, что страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к реализации», они начнут отрицать эту идею более публично.

"Однако официальные лица, которые разговаривали с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс", - отмечается в публикации.