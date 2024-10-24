Громкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за среду, 23-е октября.

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В третьем туре Лиги чемпионов в Каталонии состоялся один из центральных матчей осени. "Барселона" принимала "Баварию". Это своеобразная европейская классика. В последнее время в таких матчах не просто побеждала, а доминировала "Бавария". Но на этот раз расклада изменились – сильнее был представитель Испании. "Барса" забила уже на первой минуте, а дальше уверенно и не вынужденно развивала свое преимущество. Как итогом – сверх убедительные 4:1 с хет-триком Рафиньи и голом Левандовского.

Тяжелый вечер был также для "Бенфики" Анатолия Трубина. Португальцы у себя дома принимали "Фейенорд", довольно неожиданно уступив ему со счетом 1:3. Анатолия Трубина в нескольких моментах банально "расстреливали". Еще один гол украинский вратарь пропустил довольно болезненно для самолюбия. Этот результат воспринимается как своеобразная сенсация – "Бенфика" потерпела первое поражение под руководством нового тренера.

Во втором туре "Атлетико" Диего Симеоне с треском проиграл "Бенфике", на этот раз "матрасники" сенсационно были биты "Лиллем". Это при том, что французская команда выступала не в оптимальном составе. Шокирующие 1:3 снова подняли вопрос целесообразности пребывания Диего Симеоне у руля мадридского коллектива.

Приближается главный матч полугодия в испанском футболе – "Реал" против "Барселоны". Пикантности ситуации добавляет тот факт, что обе команды сейчас борются за чемпионство. И вот накануне Эль-Класико стало известно, что снова травмировался основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа. Организм опытного бельгийца все чаще дает сбой. И это шанс для украинца Андрея Лунина, который готов сыграть против заклятого врага.

Тренерская смена происходит у одного из представителей УПЛ. "Ворскла" официально сообщила об отставке тренерского штаба Сергея Долганского. Причины клуб сообщил завуалировано – отсутствие желаемого результата. Как сообщили инсайдеры, Долганского заменит Юрий Максимов, который ранее уже тренировал "Ворсклу". Самому же наставнику, которого отправили в отставку, предложат войти в тренерский штаб своего более опытного коллеги.

В четверг, 24-го октября, киевское "Динамо" проведет матч 3-го тура Лиги Европы против "Ромы". В этом поединке не сыграют два ключевых игрока команда Александра Шовковского – Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок. Оба – травмированы. Матч с "Ромой" начнется для киевлян в 19:45. Пока что у представителя Украины нет очков в этой Лиге Европы.