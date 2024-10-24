Силы ПВО уничтожили 40 шахедов - Воздушные силы
Без пропущенных целей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 24 октября 2024 года (с 21.00 23 октября) противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл. и 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск и Крым.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 беспилотников в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Кроме того, 7 "шахедов" локально потеряно, 1 - в воздушном пространстве Украины, еще 2 - вернули в направлении России и Беларуси. Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается.
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