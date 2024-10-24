Зеленский: Когда и если будет реализован План победы - мы увидим Россию на саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что привлекать Россию как участницу Саммита мира возможно не раньше чем будет реализован предложенный им "план победы", поскольку до того Москва не будет действительно заинтересована договариваться.

"Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира. Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите, мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью восстановленную действенность, целей и принципов устава ООН. Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет возвращать украденное, но нужно заставлять их делать это", - сказал глава государства через видеосвязь на Саммите Крымской платформы в четверг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил план победы на прошлой неделе в Верховной Раде. Как заявил глава государства, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Он, в частности, предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО.

В последние месяцы украинские чиновники неоднократно говорили о том, что на следующий Саммит мира должен быть приглашен представитель России.