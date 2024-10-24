Россия надеется вернуть Курскую область с помощью военных КНДР - FT

Северокорейские войска, которых замаскировали под бурятов и якутов, были отправлены, чтобы помочь России вернуть Курскую область, которую с августа частично удерживают Силы обороны Украины. Об этом пишет Financial Times.

По мнению украинских аналитиков, привлечение около 10 тысяч военных КНДР в Курскую область будет недостаточным, чтобы переломить ход войны. Поскольку России придется удвоить свой 50-тысячный контингент, чтобы вытеснить украинские войска из Курской области и провести новую волну мобилизации для достижения значительных успехов вдоль украинской линии фронта, говорится в материале.

В то же время старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Великобритании Джек Уотлинг считает, что способность КНДР помочь России пополнить войска может создать для Украины еще больше трудностей.

"Они могут иметь достаточно хорошую сплоченность. Они могут иметь достаточный боевой дух. Они могут быть способны действовать в масштабах, которые россияне пытаются [достичь]. Это достаточно низкая планка, чтобы быть лучше, чем россияне сейчас", - подчеркнул эксперт.

В FT отметили, что северокорейские войска усиливают армию РФ в то время, как Россия пытается увеличить свои силы из-за огромных потерь в Украине. По оценкам западных чиновников, они составляют более 600 тысяч убитых и раненых.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, привлеченные к войне солдаты КНДР входят в элитные подразделения, известные как Штурмовой корпус.

"Это не обычные северокорейские солдаты... Это хорошо оснащенная, высококвалифицированная мобильная легкая мобильная пехота", - старший научный сотрудник государственного Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи Го Мьон Хена.

18 октября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат Северной Кореи сейчас обучаются на востоке России, чтобы воевать против Украины.