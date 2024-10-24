Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов - СМИ

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина должна в последний раз перейти на зимнее время. Однако президент Владимир Зеленский не планирует подписывать соответствующий законопроект, сообщили источники BBC News Украина.

Проект закона отменяет сезонный перевод часов. Депутаты поддержали его во втором чтении 16 июля. Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна на нем остаться. Автором законопроекта был спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как сказал собеседник издания, из-за законопроекта Украина может понести убытки в несколько миллиардов.

К аргументам против подписания закона один из чиновников добавил петиции вроде «не воруйте наши вечера», с которыми высказывались украинцы.

Ранее Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать этот закон - в частности, из-за увеличения расходов электроэнергии.

В то же время в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на "летнее время".