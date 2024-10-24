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В разных городах готовятся митинги-провокации для дискредитации военно-политического руководства, - ГУР МО

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Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в таких мероприятиях

В разных городах готовятся митинги-провокации для дискредитации военно-политического руководства, - ГУР МО

ГУР

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская разведка предупредила о подготовке митингов-провокаций в городах Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Так, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб.

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - говорится в сообщении.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
24.10.2024 в 17:04
Ну типа вы не виноваты ?
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
24.10.2024 в 17:04
Ну типа вы не виноваты ?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.10.2024 в 16:57
Чонгар , яйця 17 , лярд в офшор бусік тицика ... Ета фсьо правакація !
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