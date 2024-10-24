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Александр Зинченко презентовал автобиографическую книгу

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Книга уже поступила в продажу

Александр Зинченко презентовал автобиографическую книгу

Фото - Zorya Londonsk

Новина українською

Защитник "Арсенала" и капитан сборной Украины Александр Зинченко презентовал автобиографическую книгу под названием "Believe" ("Верить"). Об этом Зинченко сообщил у себя в соцсетях.

"Сегодня вышла моя книга "Believe" ("Верить"). Это большая честь для меня, ведь я получил возможность рассказать свою историю: с юных лет, когда я играл на любительском уровне, до выступлений за две лучшие команды современности. Надеюсь, что вам понравится мой личный искренний взгляд на игру, которую я очень люблю", — говорится в посте Зинченко на его странице в Instagram.

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На данный момент известно, что книга уже поступила в продажу, но только на английском языке. Заказать книгу можно на сайте Amazon и на сайте издательства Waterstones.

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Источник:
Інстаграм Олександра Зінченка
Опубликовал: Андрей Журба
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