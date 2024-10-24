"Поселились дома у Ахметова, и еще три недели о приходе Мирчи никто не знал". Агент вспомнил, как Луческу оказался в Шахтере

Жизнь Виктора Прокопенко была достаточно насыщенной и интересной. Несмотря на трудные времена, в которые он появился на свет, ему удалось преодолеть все испытания и, в конце концов, стать тем, кем стал. Связав себя на многие десятилетия с футболом – сначала в роли игрока, потом тренера, а напоследок функционера, Прокопенко сумел завоевать признание. Его ценили партнеры по команде, уважали руководители клубов, коллеги по тренерскому штабу и подопечные, любили болельщики и обожали женщины. Виктор Евгеньевич был дарован Богом незаурядным магнетизмом, который чувствовался сразу же, как только человек заводил с ним разговор. Этот магнетизм проявлялся во всем: в поведении, манере общения, взгляде, улыбке и даже в тембре голоса. А еще он отличался интеллектом, эрудицией, дипломатичностью и тонким чувством юмора, был всегда аккуратным и импозантным. Благодаря многим этим качествам Прокоп, как называли его в футбольных и дружеских кругах, мог стать успешным в любой сфере – скажем, в бизнесе или политике. Такие люди обладают умением успешно вести переговоры, а в этом вопросе Виктор Прокопенко был мастером. Не счесть всех футболистов, которых ему удавалось убедить в переходе в ту или иную его команду. Да что там футболистов – благодаря Прокопу в украинском футболе на многие годы появился один из самых успешных тренеров Европы – Мирча Луческу!

Румынский специалист в разговоре с корреспондентом UA-Футбол вспомнил события 22-летней давности, когда состоялось его знакомство с Виктором Евгеньевичем. Это было в декабре 2002 года, когда с подачи известного футбольного агента Аркадия Запорожану и согласия самого Прокопа была предпринята первая попытка пригласить Мистера в донецкий клуб.

– В том, что я оказался в "Шахтере", безусловно, заслуга Прокопенко, – вспоминает Мирча Луческу. – Этот переход произошел во многом благодаря его поведению – оно было серьезно-шутливым, удивительно позитивным. Тогда я тренировал турецкий "Бешикташ", который возглавил менее полугода до этого, летом 2002 года, а Виктор Прокопенко был вице-президентом "Шахтера". На тот момент у меня и мысли не было покидать стамбульский клуб, ведь не для того я перешел в него из "Галатасарая", который под моим руководством сумел добыть чемпионское звание. Подписав двухлетний контракт с "Бешикташем", в осенней части сезона дела в моей новой команде шли вверх, поэтому о переезде в Украину и речи не могло быть. Но именно в то время, когда я приехал домой в Румынию, на встречу со мной в Бухарест прилетели Прокопенко и Запорожану. Мы встретились в отеле "Интерконтиненталь", где я впервые увидел Прокопенко. Наше общение продолжалось до глубокой ночи, и очень помогло нашим дальнейшим отношениям. Я почувствовал, что стал не столь категоричен в своем отношении к приглашению Виктора Евгеньевича. Он произвел на меня очень приятное впечатление своим обаянием и профессионализмом. Я тогда сказал ему: "Сейчас не могу оставить "Бешикташ", который идет на первом месте, но если потом захотите видеть меня в своем клубе, то вернетесь к моей кандидатуре".

Как рассказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Аркадий Запорожану, сначала Мирча Луческу был очень скептически настроен по поводу встречи с заинтересованными лицами донецкого клуба и даже говорил, что не собирается с ними встречаться. Однако симптия Мистера к Прокопенко как к человеку все же сделала свое дело.

- В процессе ночных посиделок Мистеру было предложено, что из Украины в Бухарест ранним утром прилетит чартер, на котором мы трое – Луческу, Прокопенко и я отправимся в Донецк для встречи с Ринатом Ахметовым и ознакомлением с тренировочной базой "Шахтера". Планировалось, что после нескольких часов визита румынского тренера на Донбасс тот же самолет в 12:00 отправится из Донецка в Стамбул, чтобы Луческу успел на послеобеденную тренировку "Бешикташа". Мистер дал согласие, и мы с Виктором Прокопенко остались ночевать в "Интерконтинентале". А утром позвонил по телефону командир экипажа чартера и сообщил, что воздушному судну не разрешают лететь в Бухарест. Как оказалось, румынская столица оказалась в плену тумана. Он был настолько густым, что из окон отеля даже не было видно домов на противоположной стороне улицы. Рассеялся он уже после 12:00, а может и позже, поэтому планируемого вылета в Донецк так и не получилось. Еще до этого к нам в "Интерконтиненталь" приехал Луческу, который, в конце концов, вынужден был вылететь на Стамбул рейсовым самолетом из Бухареста. После возвращения в Украину Виктор Прокопенко взял на себя "прокол" с Мирчей Луческу. Впрочем, Ахметов понял форс-мажорные обстоятельства. Таково было первое знакомство Мистера с Прокопенко.

Что касается второго, то оно произошло уже через полтора года - в разгар весны 2004-го, когда контракт румынского тренера с "Бешикташем" подходил к концу. В конце апреля я вместе с Луческу и его женой Нелли прилетели в Донецк, где Ахметов и Прокопенко уже ждали нас дома у первого из них. После непродолжительных переговоров стороны ударили по рукам и вопрос о новом главном тренере "Шахтера" был закрыт. Однако афишировать это сразу не стали, все держалось в большом секрете. Более того, когда мы прилетели в Донецк, поселились дома у Ахметова. Так что с 26 апреля в течение трех недель никто из СМИ и болельщиков об ожидаемом появлении румынского тренера во главе команды даже не знал. Хотя в прессе на протяжении этого времени назывались разные кандидатуры – и итальянца Роберто Манчини, и еще кого-то – точно уж и не припомню… Как раз тогда Ринат Ахметов сообщил, что имя преемника Виктора Прокопенко будет объявлено 18 мая в 13:00. И все с нетерпением ждали этого дня. И вот 18 мая на пресс-конференции Ахметов официально сообщил, что новым главным тренером стал Мирча Луческу. На тот момент "Шахтеру" в чемпионате оставалось сыграть пять туров и один матч в розыгрыше Кубка Украины - финал с днепропетровским "Днепром". Эти игры проводились тренерским тандемом: Прокопенко был старшим тренером, а Луческу – главным. Или наоборот. Помнится, первым выездным был матч в Симферополе с "Таврией", перед которым "Шахтер" поселился в отеле в Алуште. Так вот, уезжая на игру с Южного берега Крыма, когда автобус петлял по серпантинной дороге, Луческу сказал: "Как так можно: через два часа матч, а футболисты попадают в перепады, связанные с высотой над уровнем моря? Ведь у тех, кто находится на задних сиденьях автобуса, может быть головокружение и за полтора-два часа до игры им нужно будет себя приводить в порядок". То есть, уже тогда Мирча Луческу учитывал все детали организационного характера. При этом удивлялся: "Зачем было селиться в Алуште? Может, администратору команды хотелось побывать на пляже в теплые дни конца мая? Почему было не остановиться в Симферополе?". Но как бы то ни было, а тот матч "Шахтер" выиграл 2:1, забив победный мяч за пять минут до финального свистка. Во всех играх, которые проводились в конце сезона-2003/04 под руководством тренерского тандема Виктор Прокопенко – Мирча Луческу, "Шахтер" выиграл. Тогда до первого места команде не хватило всего три очка.

Вспоминая Виктора Прокопенко, не могу не вспомнить еще одну историю, которую узнал через годы, - продолжает Запорожану. - Она связана с общением Виктора Евгеньевича с президентом "Шахтера" по поводу первых переговоров с Луческу. Когда после возвращения из Бухареста Прокопенко докладывал Ахметову о результатах служебной командировки, то сказал так: "Когда раньше во время переговоров с Невио Скалой речь заходила о деньгах, у того глаза светились, словно у инопланетянина. Такие разговоры итальянца изрядно возбуждали. А вот с Мирчей Луческой такого не было – он же румын, это почти как наш. Мы ему о деньгах – а он спрашивает: кто в "Шахтере" сейчас самый лучший игрок?" (смеется). А тогда как раз большие надежды подавал Адриан Пуканыч, которого Ринат Ахметов считал клубной жемчужиной. Поэтому вместо разговоров о финансовой составляющей своего предполагаемого контракта Луческу спрашивал Прокопенко: "Виктор, а ты тоже считаешь так, как и президент клуба по этому игроку?". Мистер все время избегал разговоров о деньгах, ведь в тот момент не собирался покидать "Бешикташ". Мирча Луческу мне тогда признался, что ради Виктора Прокопенко, очаровавшего его своими качествами, он мог бы дать предварительное согласие возглавить "Шахтер". Однако ни обременять себя денежным пленом президента донецкого клуба, ни обнадеживать Ахметова румынский специалист не хотел. У Луческу, как у ответственного человека, все мысли тогда были связаны с "Бешикташем", с которым он хотел продолжить чемпионский путь. И это ему удалось.