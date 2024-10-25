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Более 1600 оккупантов. Генштаб обновил данные потерях российских войск в войне с Украиной

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Более 1600 оккупантов. Генштаб обновил данные потерях российских войск в войне с Украиной

Фото – Евгений Завгородний

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1630 российских оккупантов, 7 танков, 33 бронемашины и 34 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 685910 (+1630) человек,
  • танков - 9097 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 18287 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 19753 (+34) ед,
  • РСЗО - 1238 (+2) ед,
  • средства ПВО - 982 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17670 (+73),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27365 (+79) ед,
  • специальная техника - 3535 (+22).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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