Более 1600 оккупантов. Генштаб обновил данные потерях российских войск в войне с Украиной
Впечатляюще
Фото – Евгений Завгородний
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1630 российских оккупантов, 7 танков, 33 бронемашины и 34 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 685910 (+1630) человек,
- танков - 9097 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 18287 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 19753 (+34) ед,
- РСЗО - 1238 (+2) ед,
- средства ПВО - 982 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17670 (+73),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27365 (+79) ед,
- специальная техника - 3535 (+22).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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