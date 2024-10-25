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Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского

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"Не время"

Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас - не время приглашать Украину в НАТО. Об этом он сказал в интервью ZDF.

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил он.

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - подчеркнул Шольц.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Германия смягчила скепсис относительно вступления Украины в НАТО.

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Украина Германия Владимир Зеленский НАТО Олаф Шольц война с россией
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Источник:
ZDF
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2024 в 10:29
Спдш-ники со времен Брандта совки. Ничего не меняется
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
25.10.2024 в 10:29
Спдш-ники со времен Брандта совки. Ничего не меняется
Ответить
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
25.10.2024 в 09:09
Треба або труси натягнути, або хрестик знати! Доки Україна не має гарантій безпеки, ніщо не зупинить пуйла!
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