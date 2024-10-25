Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
"Не время"
Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас - не время приглашать Украину в НАТО. Об этом он сказал в интервью ZDF.
"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил он.
Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.
"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - подчеркнул Шольц.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Германия смягчила скепсис относительно вступления Украины в НАТО.
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