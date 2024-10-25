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ПВО ночью уничтожила 36 ударных дронов - Воздушные Силы

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Сбития зафиксированы в 12 областях

ПВО ночью уничтожила 36 ударных дронов - Воздушные Силы

Zelenskiy Official

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В ночь на 25 октября 2024 года противник атаковал 63-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 беспилотников в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской, Полтавской и областях. Большинство дронов сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 16 "шахедов" локально потеряно.

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Опубликовал: Александр Бураков
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