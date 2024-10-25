Лукашенко заявил, что якобы не предоставлял территорию Беларуси для начала вторжения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не давала разрешение России для начала вторжения в Украину - они якобы "сами завернули на Киев". Об этом он заявил в интервью ВВС.

"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч российских войск. Эти войска были в основном из восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть из них в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского.

Почему Беларусь в этот момент не поддержала Украину? Она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины. Она захватила наши подвижные склады с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузных машин вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в объятиях с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник", - добавил белорусский президент.