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Лукашенко заявил, что якобы не предоставлял территорию Беларуси для начала вторжения

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Лукашенко заявил, что якобы не предоставлял территорию Беларуси для начала вторжения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не давала разрешение России для начала вторжения в Украину - они якобы "сами завернули на Киев". Об этом он заявил в интервью ВВС.

"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч российских войск. Эти войска были в основном из восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть из них в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского.

Почему Беларусь в этот момент не поддержала Украину? Она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины. Она захватила наши подвижные склады с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузных машин вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в объятиях с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник", - добавил белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что Россия не применит свое ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, без его согласия.

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Украина Беларусь Александр Лукашенко война с россией
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.10.2024 в 13:01
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.10.2024 в 13:01
Ответить
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