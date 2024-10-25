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Немецкий Rheinmetall передал Украине новые БМП Marder. Сколько единиц?

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Немецкий Rheinmetall передал Украине новые БМП Marder. Сколько единиц?

Концерн Rheinmetall / Автор невідомий

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Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поставки состоялись в конце третьего квартала. Общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигло около 200 единиц. Из них более сотни составляют модели Marder 1A3.

Отмечается, что соглашение о "кольцевом обмене" также предусматривает поставку боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку БМП Marder еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для нужд ВС Украины. Последние 20 БМП, предоставленные Украине, были заказаны и профинансированы правительством Германии.

Marder, которые получит Украина, представляют собой модель 1A3, оснащенную современным лазерным дальномером, что позволяет повысить точность поражения целей на поле боя.

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Украина Германия Marder война с россией Rheinmetall
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Источник:
Rheinmetall
Опубликовал: Александр Бураков
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