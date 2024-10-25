Сырский отреагировал на заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области и назвал потери РФ

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы «окружении» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский в Telegram.

"Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - отметил Сырский.

С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:

6662 - безвозвратные;

10446 - санитарные;

711 были взяты в плен.

Потери врага в вооружении и военной технике составили:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Накануне правитель РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что на Курщине якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских военных.