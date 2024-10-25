Тысяча гривен на человека. Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки граждан
Программа заработает в Украине с первого декабря
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки украинцев.
Зеленский предлагает помощь украинцам в размере тысячи гривен. Средства можно потратить на оплату украинских товаров и услуг.
Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине.
Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства, - написал президент.
Также глава государства поручил правительству, чтобы средства можно было тратить на донаты военным, культурные услуги и покупку книг.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны, - написал президент.
Зеленский дал указание правительству, чтобы первого декабря деньги были у граждан.
Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей, - написал Зеленский.
Напомним, что ранее президент Украины представил "План победы" в Верховной Раде.
Популярное сейчас
- УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Замена Бабича снова сработала
- Экс-игрок Шахтера и сборной Украины получил должность в бразильском клубе
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область, – ГУР
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 6