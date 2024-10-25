Тысяча гривен на человека. Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки граждан

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки украинцев.

Зеленский предлагает помощь украинцам в размере тысячи гривен. Средства можно потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства, - написал президент.

Также глава государства поручил правительству, чтобы средства можно было тратить на донаты военным, культурные услуги и покупку книг.

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Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны, - написал президент.

Зеленский дал указание правительству, чтобы первого декабря деньги были у граждан.

Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей, - написал Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины представил "План победы" в Верховной Раде.