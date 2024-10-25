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Тысяча гривен на человека. Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки граждан

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Программа заработает в Украине с первого декабря

Тысяча гривен на человека. Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки граждан

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки украинцев.

Зеленский предлагает помощь украинцам в размере тысячи гривен. Средства можно потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине.

Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства, - написал президент.

Также глава государства поручил правительству, чтобы средства можно было тратить на донаты военным, культурные услуги и покупку книг.

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Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны, - написал президент.

Зеленский дал указание правительству, чтобы первого декабря деньги были у граждан.

Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей, - написал Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины представил "План победы" в Верховной Раде.

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1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Море23 (Одесса)
25.10.2024 в 23:12
Пока в ведут то и людей не останется .пытаются задобрить народ .а территории все меньше
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Комментарии 6
Море23 (Одесса)
25.10.2024 в 23:12
Пока в ведут то и людей не останется .пытаются задобрить народ .а территории все меньше
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1
0
Karamba911 (Львів)
25.10.2024 в 23:08
Кодло нитіків, як ви же заєб..ли. Одне нитьо. З десяти коментарів один по ділу, все решту нитьо...... Біжіть до мамки вона вас пожаліє.
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0
2
Gudvin85 (Киев)
25.10.2024 в 22:59
1 - это Зеленский, только без палочки
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.10.2024 в 22:39
Да уж... Деньги конечно бешеные.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.10.2024 в 21:49
Популіст х*єв. Ось, значить, так виглядає кінець епохи бідності
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2
1
Термит (Київ)
25.10.2024 в 22:42
Не сварися, земляк, це добрий знак: роздає гроші -значить готується до виборів, а це вже значить, що має інфу, що війна скоро закінчиться!
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