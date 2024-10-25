Степан Матвиив: В матче с динамовцами Рома играла с запасом

Во вчерашнем поединке основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" играло на выезде против римского "Лацио" и уступило 0:1. Впечатлениями об игре поделился бывший наставник "Борисфена", донецкого "Металлурга", "Прикарпатье", "Львова" и "Черноморца" Степан Матвиив.

- Как считают разные эксперты, для "Динамо" сейчас, пожалуй, будет самый важный матч с донецким "Шахтером", - сказал он. - Хотя важен каждый, который играет эта команда, но думаю, что учитывая поединок с горняками, не были задействованы те футболисты, которые должны были выйти против "Ромы". Александр Шовковский, видимо, решил поберечь основных исполнителей, а дать возможность сыграть тем, кто в чемпионате Украины и Лиге Европы проводит меньше игрового времени. Возможно, эта ротация связана с тем, чтобы задействовать всех игроков и посмотреть, в каком они сейчас состоянии. Ведь было видно, что не играли те люди, которые, мне кажется, должны были выходить в "старте" против римской команды. Нужно объективно подходить к ситуации, ведь "Динамо" намерено бороться с "Шахтером" за чемпионство.

- Чем бы вы объяснили тот факт, что все три матча в основном этапе Лиги Европы "Динамо" проиграло?

- Прежде всего следует иметь в виду тот факт, что столичная команда играла с достаточно серьезными соперниками. Да и довольно тяжело, по-моему, одновременно выглядеть стабильно и успешно решать задачу сразу на трех фронтах - в чемпионате, Кубке Украины и Лиге Европы. Да еще и в период войны, когда большое значение имеет логистика. И хотя у "Динамо" на данный момент собраны квалифицированные футболисты, главный тренер определил для себя основной состав и состав ротации. Так что готовясь к поединку в Риме, Александр Шовковский все же учитывал следующий матч против "Шахтера" тоже.

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– Что скажете о поединке на римском "Стадио Олимпико"?

- "Динамо" старалось, а вот что касается "Ромы", то мне кажется, что она играла с запасом.

- Какие у вас ожидания от "украинского классико", как обычно называют поединок между "Динамо" и "Шахтером"?

– Я думаю, что обе команды очень серьезно готовятся к встрече между собой. "Шахтер" на данный момент отстает от "Динамо" на шесть очков, поэтому он предпринимает попытки наверстать упущенное. Игры между этими соперниками всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, и я уверен, что не станет исключением и воскресный поединок. Считаю, что соперники равны, однако в этой игре победит тот, кто больше этого будет хотеть.

- Не кажется ли вам, что с учетом ответственности, напряжения и принципиального характера поединка все может решить только один-единственный гол?

– Мне кажется, что в этой игре будет больше голов.