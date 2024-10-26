Ничьи в УПЛ, книга о Шахтере и полиграф для двух украинских арбитров. Главные новости за 25 октября

Первый тайм остался за гостями, второй – за хозяевами. В итоге имеем ничью 1:1 в поединке 11-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирянами и ковалевцами. На гол Велетня после углового позже ответил Гуцуляк с передачи Назаренко. "Полесье" идет третьим в турнирной таблице (22 балла). "Колос" – 12-й (9 очков).

В 11-м туре УПЛ во Львове встречались "Рух" и "Черноморец". Во втором тайме команды стали радовать голами. На 53-й минуте мяч за хозяев забил Квасница. После этого команды стали делать замены. У "Черноморца" план сработал. Попов, который вышел на 74-й минуте, забил головой на 83-й минуте. "Черноморец" получил заветный балл, а "Рух" потерял два.

Счет в матче открыла сборная Украины. На 31-й минуте забила полузащитница "Металлиста 1925" и капитан сборной Дарья Апанащенко. Но во втором тайме сборная Турции ответила, отличилась полузащитница "Бешикташа" Элиф Кескин. Теперь все решится 29 октября (свисток прозвучит в 18:00) в Кишиневе (Молдова). Победитель попадет на сильнейшего из пары Греция – Бельгия.

Арбитры Дмитрий Панчишин и Алексей Деревинский, которые обслуживали матч 9-го тура УПЛ между "Александрией" и "Рухом", будут проходить проверку на полиграфе. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский: "Для Деревинского это уже второй ляп, который официально признан Риццоли, в пользу "Руха". Впервые это было, когда он как арбитр в поле назначил ошибочный пенальти в ворота "Зари", хотя тогда это не повлияло на результат".

Сегодня, 25 октября, в книжном магазине Readeat в Киеве состоялась презентация книги Энди Брассела "Мы играем дальше" – об истории донецкого "Шахтера". Болельщики имели возможность встретиться с автором книги, получить автографы от футболистов "Шахтера" и пообщаться с некоторыми игроками.

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Это уже третий гол украинского нападающего Богдана Вьюнника в Экстраклясе за 12 игр за гданьскую "Лехию". В марте 2024 года Вьюнник присоединился к "Лехии" свободным агентом. До этого нападающий играл за донецкий "Шахтер". Украинский клуб судился с игроком, потому что он в одностороннем порядке расторг контракт с "Шахтером" и присоединился к "Лехии".