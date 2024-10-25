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Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар

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Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар

ДСНС Києва

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Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. В результате возник пожар.

По сообщениям местных властей, дрон попал в 25-ти этажный дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Известно о повреждённых квартирах.

В многоквартирном доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи, пожар квартиры на 20 этаже. Эвакуированы более 100 человек. Информация о пострадавших не поступала
- написал Сергей Попко.

Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он сообщил, что повреждены квартиры на трех этажах дома. Известно о двух пострадавших

В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте.

Сейчас двое пострадавших в доме в Соломенском районе. Обоим медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома, - написал Кличко.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар возник на 16 и 17 этажах.

Оперативная информация о вражеской атаке в Соломенском районе столицы. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах.

Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники, - написали ГСЧС Украины.

ГСЧС показали фотографии с места событий.

Фотогалерея

Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар - фото 1Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар - фото 2Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар - фото 3Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар - фото 4Российские дроны вечером 25 октября попали в многоэтажку в Киеве. Возник пожар - фото 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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