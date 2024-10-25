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Президент Зеленский отменил приглашение генсека ООН в Украину. Известна причина

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Генсек сделал неправильный выбор

Президент Зеленский отменил приглашение генсека ООН в Украину. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский отменил приглашение генсека ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Высокопоставленный источник в Администрации президента сообщил, что это связано с недавней поездкой генсека в Россию.

Генсек ООН присутствовал на саммите БРИКС, проходившем в Казани. Гутерриш хотел после визита в Казань приехать в Украину, но Зеленский отменил его визит.

После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Так что Гутерриша здесь не будет, в частности из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани, — сказал источник.

МИД Украины раскритиковало решение Гутерриша посетить Россию. Более того, в министерстве напомнили, что он не присутствовал на саммите по вопросам мира, который проходил в Швейцарии в июне.

Это неправильный выбор, который не способствует установлению мира. Он только вредит репутации ООН, — говорится в заявлении министерства.

Встреча глав государств БРИКС проходила 22 - 24 октября в Казани. В начале октября стало известно, что Генсек ООН также примет участие в саммите.

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Источник:
Barrons
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Море23 (Одесса)
26.10.2024 в 00:12
Перепугался уже со всеми
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
26.10.2024 в 00:12
Перепугался уже со всеми
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0
1
Romerik (YNWA)
25.10.2024 в 23:52
Хоч десь правильно поступив. Немає чого цьому п1дору по Україні розїжджати. Хай назад до маскви їде обійматися з мавпами
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