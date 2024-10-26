Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало

Россияне ракетами ударили по Днепру вечером 25 октября.

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне ударили по жилой застройке. В результате произошел пожар.

Ракетная атака на Днепр. Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений, - написал Лысак.

Позже стало известно о девяти пострадавших. Среди них ребенок. Один из мужчин в тяжелом состоянии.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В Днепре пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести. Всего на сейчас - уже 9 раненых. Четверо госпитализированы. Один из мужчин - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте, - сообщил Лисак.

Также 25 октября российские дроны попали в многоэтажку в одном из районов Киева. На верхних этажах возник пожар.