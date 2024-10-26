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Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало

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Российские войска вечером 25 октября нанесли ракетный удар по Днепру

Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Россияне ракетами ударили по Днепру вечером 25 октября.

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне ударили по жилой застройке. В результате произошел пожар.

Ракетная атака на Днепр. Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений, - написал Лысак.

Позже стало известно о девяти пострадавших. Среди них ребенок. Один из мужчин в тяжелом состоянии.

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В Днепре пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести.

Всего на сейчас - уже 9 раненых. Четверо госпитализированы. Один из мужчин - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте, - сообщил Лисак.

Также 25 октября российские дроны попали в многоэтажку в одном из районов Киева. На верхних этажах возник пожар.

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Источник:
Дніпропетровська ОВА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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