Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало
Российские войска вечером 25 октября нанесли ракетный удар по Днепру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне ракетами ударили по Днепру вечером 25 октября.
По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне ударили по жилой застройке. В результате произошел пожар.
Ракетная атака на Днепр. Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений, - написал Лысак.
Позже стало известно о девяти пострадавших. Среди них ребенок. Один из мужчин в тяжелом состоянии.
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В Днепре пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести.
Всего на сейчас - уже 9 раненых. Четверо госпитализированы. Один из мужчин - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте, - сообщил Лисак.
Также 25 октября российские дроны попали в многоэтажку в одном из районов Киева. На верхних этажах возник пожар.
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