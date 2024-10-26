Автор книги о Шахтере: Я очень давно слежу за клубом. Видел победу в Кубке УЕФА и посещал Донбасс Арену

Автор книги “Мы играем дальше. Борьба донецкого "Шахтера" за Украину, Футбол и Свободу» Энди Брасселл рассказал об истории её написания и реакции читателей.

“Я очень давно слежу за “Шахтером”, возможно, с 2008 года, и хорошо владею португальским языком, поэтому понимаю подход к бразильским игрокам. С тех пор я узнавал все больше о команде, стране и клубе в целом. Видел победу в Кубке УЕФА и даже посещал "Донбасс Арену". К сожалению, "Шахтер" вынужден был покинуть родной дом. Для меня эта тема близка, поэтому я решил, что больше людей в Великобритании и англоязычном мире заслуживают того, чтобы узнать путь этого невероятного и действительно большого клуба. Книга вызвала большой интерес на моей родине. Людям интересно узнавать о "Шахтере" не только в контексте последних двух-трех лет после полномасштабного вторжения, но и на протяжении всех 10 лет, включая горячую фазу войны на Донбассе. В Британии она тоже найдет свою аудиторию”.

“Пожалуй, самое интересное в этой истории – это то, как люди во всем мире реагируют на “Шахтер” и с какой поддержкой относятся к клубу. Вспомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Гамбурге, а в этом году сменил арену и играет в Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Трибуны остаются заполненными, "Шахтер" продолжает интересовать болельщиков. Очевидно, что миру небезразлична история, которую вместе с клубом переживает Украина. Особенно приятно видеть молодых талантливых украинских игроков, которые выходят на поле на самом высоком уровне самого престижного клубного турнира Европы. Искренне желаю, чтобы ваша игра продолжалась не только на футбольном поле, но и в жизни в целом. Желаю украинцам и Украине, чтобы ужасы войны как можно быстрее завершились, а футбол и нормальная жизнь смогли вернуться к вам. Вы этого заслуживаете!”, – сказал автор книги.

Энди Брасселл работает экспертом во многих СМИ, таких как BBC, BT Sport, ESPN, The Guardian и The Daily Mirror.