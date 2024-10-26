Грицай - о Динамо: Если сравнивать с предыдущими матчами, то поединок с Ромой, в принципе, можно занести в актив

Бывший тренер "Зари", "Днепра-1" и "Руха" Александр Грицай порассуждал над выступлениями "Шахтера" и "Динамо" на этой неделе в еврокубках.

- Как оцените матч Лиги Европы "Рома" - "Динамо" (1:0)? Что можете выделить в этой встрече?

- Стартовым составом на матч с "Ромой" Александр Шовковский, конечно, удивил. Выпуская такой состав на матч с "Ромой", наставник "Динамо", наверное, держал в уме следующую игру УПЛ с "Шахтером". Шовковский решил играть по схеме 5-3-2, а это непривычная для "Динамо" схема при нынешнем рулевом. Насколько я помню, они до матча в Риме так не играли.

По игре динамовцы довольно неплохо выглядели. Да, много времени пришлось играть без мяча. Но атаки и моменты у киевлян были. Тот же великолепный момент от Саши Тымчика в первом тайме стоит выделить! Если сравнивать с предыдущими матчами, то поединок с "Ромой", в принципе, можно занести в актив. Единственное, что снова не удалось забить.

- Довбик забил за "Рому" в этом матче, реализовав пенальти. Артем забил 5 из 10 мячей римлян в этой кампании.

- Да, в этом плане, действительно, Довбик - молодец. Можно сказать, что он тянет "Рому".

- В целом, если взять выступления "Шахтера" и "Динамо" на этой неделе еврокубков, то обе команды проиграли по 0:1. Как оценить такие результаты?

- Негатив в том, что мы не забиваем. Не так много команд осталось в еврокубках, которые еще не забивали в этом сезоне. Поэтому негатив в том, что два наших флагмана до сих пор не могут забить на евроарене. А позитив в том, что у "Шахтера" появилась игра во втором тайме поединка против "Арсенала". Если бы они пытались так играть постоянно! Может они и пытаются, но не получается. Возможно, "Арсенал" начал где-то немного уставать во второй половине поединка. Хотя, видимо, "Шахтер" таки прибавил. Поэтому второй тайм игры с "Арсеналом" можно, сто процентов, в актив занести. В первом тайме эпизодами что-то получалось. А во втором тайме, может, у "Шахтера" эмоций прибавилось.

- А теперь после этих еврокубковых матчей "Динамо" встретится с "Шахтером". Интересно будет, как сыграют в этом дерби команды!

- Посмотрим, каким будет состав киевлян в поединке с дончанами. Хотя скажу, что этот состав, который вышел на матч с "Ромой", выглядел не хуже того "Динамо", которое играло в предыдущих поединках этой Лиги Европы. Ребята вышли на поле и нормально отработали.

Но Класико есть Класико! Думаю, футболисты обеих команд отдадут все свои силы на поле. Угадать трудно, каким может быть результат. Но мне кажется, что будет достаточно интересная игра. Ждем хорошую и интересную игру в этом Класико!