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Уничтожены десятки единиц техники. Генштаб ВСУ обнародовал потери России за минувшие сутки

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Традиционно убито много пехотинцев

Уничтожены десятки единиц техники. Генштаб ВСУ обнародовал потери России за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали, в частности, 1690 российских оккупантов, 56 БПЛА, 12 танков, 45 бронемашин и 29 артсистем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 687600 (+1690) человек ликвидировано
  • танков - 9109 (+12)
  • боевых бронированных машин - 18332 (+45)
  • артиллерийских систем - 19782 (+29)
  • РСЗО - 1240 (+2)
  • средства ПВО - 984 (+2)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 329 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56)
  • крылатые ракеты - 2625 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95)
  • специальная техника - 3541 (+6)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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