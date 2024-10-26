Уничтожены десятки единиц техники. Генштаб ВСУ обнародовал потери России за минувшие сутки
Традиционно убито много пехотинцев
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали, в частности, 1690 российских оккупантов, 56 БПЛА, 12 танков, 45 бронемашин и 29 артсистем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 687600 (+1690) человек ликвидировано
- танков - 9109 (+12)
- боевых бронированных машин - 18332 (+45)
- артиллерийских систем - 19782 (+29)
- РСЗО - 1240 (+2)
- средства ПВО - 984 (+2)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 329 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56)
- крылатые ракеты - 2625 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95)
- специальная техника - 3541 (+6)
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