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На войне погиб представитель ультрас Кривбасса

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На войне погиб представитель ультрас Кривбасса

Фото: Кривбас

Новина українською

В боях с российскими оккупантами за Украину погиб участник ультрас "Кривбасса", представитель движения Oldschool Kryvbas, Олег (Спортик) Стасишин.

"Наш земляк с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Был младшим лейтенантом командиром стрелкового взвода. 2 октября во время выполнения боевого задания в курской области 33-летний боец получил травмы, несовместимые с жизнью", - отмечается в сообщении клуба.

Сегодня, 26-го октября» "Кривбасс“ сыграет против "ЛНЗ“ в рамках матча 11-го тура УПЛ. Старт - в 15:30.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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