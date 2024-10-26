"Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали": Дахновский - о выигранном кубке Первой лиги
Чемпионство праздновали знатно
фото - ФК Верес
Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский в подкасте на "Брутальном футболе" рассказал о праздновании чемпионства Первой лиги в 2021-м году.
"Это было топ. Мы выигрываем последнюю игру 5:0 у краматорского "Авангарда". Едем в автобусе ... У меня мурашки по коже, когда вспоминаю. Вся площадь в людях, все кричат: "Верес!". Тебя носят на руках, все счастливы. Это такая эйфория была. Это невозможно передать словами.
Ну а потом ресторан, кто хотел второй-третий день празднования. Я не знаю, как этот кубок реставрировали. Он просто плавал. Он плавал в озере, с ним купались. Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали. Честно, здесь нельзя рассказать много.
Кто сильнее всего праздновал? Я не могу сказать, потому что это еще действующие футболисты", - сказал Дахновский.
Ровенчане получили чемпионство Первой лиги в сезоне 2020/21 годов. Тогда клуб вышел в высший дивизион - УПЛ.
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