"Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали": Дахновский - о выигранном кубке Первой лиги

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский в подкасте на "Брутальном футболе" рассказал о праздновании чемпионства Первой лиги в 2021-м году.

"Это было топ. Мы выигрываем последнюю игру 5:0 у краматорского "Авангарда". Едем в автобусе ... У меня мурашки по коже, когда вспоминаю. Вся площадь в людях, все кричат: "Верес!". Тебя носят на руках, все счастливы. Это такая эйфория была. Это невозможно передать словами.

Ну а потом ресторан, кто хотел второй-третий день празднования. Я не знаю, как этот кубок реставрировали. Он просто плавал. Он плавал в озере, с ним купались. Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали. Честно, здесь нельзя рассказать много.

Кто сильнее всего праздновал? Я не могу сказать, потому что это еще действующие футболисты", - сказал Дахновский.