  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали": Дахновский - о выигранном кубке Первой лиги
В тренде

"Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали": Дахновский - о выигранном кубке Первой лиги

Общие новости

Чемпионство праздновали знатно

"Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали": Дахновский - о выигранном кубке Первой лиги

фото - ФК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский в подкасте на "Брутальном футболе" рассказал о праздновании чемпионства Первой лиги в 2021-м году.

"Это было топ. Мы выигрываем последнюю игру 5:0 у краматорского "Авангарда". Едем в автобусе ... У меня мурашки по коже, когда вспоминаю. Вся площадь в людях, все кричат: "Верес!". Тебя носят на руках, все счастливы. Это такая эйфория была. Это невозможно передать словами.

Ну а потом ресторан, кто хотел второй-третий день празднования. Я не знаю, как этот кубок реставрировали. Он просто плавал. Он плавал в озере, с ним купались. Его бросили в озеро, он утонул и пацаны его искали. Честно, здесь нельзя рассказать много.

Кто сильнее всего праздновал? Я не могу сказать, потому что это еще действующие футболисты", - сказал Дахновский.

Ровенчане получили чемпионство Первой лиги в сезоне 2020/21 годов. Тогда клуб вышел в высший дивизион - УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Представители УАФ ездили к английским грандам с рабочей поездкой. Известна цель
yellow-arrow
Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете
yellow-arrow
Ингулец проигрывать не хочет. Пятов сравнял счет в Александрии
Верес (Ровно) Виталий Дахновский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости