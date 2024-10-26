  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке
В тренде

Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке

Общие новости
Обновлено

По уточнённым данным есть пострадавшие. Один человек погиб

Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке

Фото: КМВА

Новина українською

Киевская городская военная администрация (КГВА) показала фотографии последствий удара российского дрона по многоэтажке.

Вечером 25 октября дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате возник пожар в квартире на 20 этаже. Повреждено жильё с 17 по 21 этажи.

По обновлённой информации погибла молодая девушка при пожаре в квартире на 20-м этаже, пострадало шестеро. Одного из пострадавших госпитализировали, остальным предоставили помощь на месте. Эвакуировано свыше 100 человек, - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

КГВА показала кадры с места происшествия.

Фотогалерея

Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 1Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 2Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 1Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 2Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 1Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 2Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 1Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 2Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке - фото 1

Напомним, вечером 25 октября россияне ракетой ударили по Днепру.

По теме
yellow-arrow
Представители УАФ ездили к английским грандам с рабочей поездкой. Известна цель
yellow-arrow
Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете
yellow-arrow
Ингулец проигрывать не хочет. Пятов сравнял счет в Александрии
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
КМВА
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости