Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке

Киевская городская военная администрация (КГВА) показала фотографии последствий удара российского дрона по многоэтажке.

Вечером 25 октября дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате возник пожар в квартире на 20 этаже. Повреждено жильё с 17 по 21 этажи.

По обновлённой информации погибла молодая девушка при пожаре в квартире на 20-м этаже, пострадало шестеро. Одного из пострадавших госпитализировали, остальным предоставили помощь на месте. Эвакуировано свыше 100 человек, - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

КГВА показала кадры с места происшествия.

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Напомним, вечером 25 октября россияне ракетой ударили по Днепру.