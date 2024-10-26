Атака россиян по Киеву вечером 25 октября. Появились фото последствий удара российского дрона по многоэтажке
По уточнённым данным есть пострадавшие. Один человек погиб
Фото: КМВА
Киевская городская военная администрация (КГВА) показала фотографии последствий удара российского дрона по многоэтажке.
Вечером 25 октября дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате возник пожар в квартире на 20 этаже. Повреждено жильё с 17 по 21 этажи.
По обновлённой информации погибла молодая девушка при пожаре в квартире на 20-м этаже, пострадало шестеро. Одного из пострадавших госпитализировали, остальным предоставили помощь на месте. Эвакуировано свыше 100 человек, - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
КГВА показала кадры с места происшествия.
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Напомним, вечером 25 октября россияне ракетой ударили по Днепру.
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