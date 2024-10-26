Представители УАФ ездили к английским грандам с рабочей поездкой. Известна цель

Представители УАФ с рабочим визитом ездили к английским грандам.

По словам ассоциации, целью было укрепление имеющихся контактов и достижение новых договоренностей о сотрудничестве.

Делегация посетила лондонские "Арсенал" и "Челси", где воочию увидела тренировочный процесс клубов. Также представители договорились о возможностях будущего сотрудничества.

В ходе поездки представители УАФ также посетили лондонские "Арсенал" и "Челси". Украинская сторона ознакомилась с тренировочным процессом в академиях и обсудила с руководителями столичных Академий возможности будущего сотрудничества, - сообщила ассоциация.

Летом 2024 года, представители украинской ассоциации договорились о стажировке украинских тренеров в системе "Манчестер Сити".

Еще в июне УАФ и "Манчестер Сити" заключили соглашение о стажировке украинских тренеров в системе английского клуба. Обучение специалистов стартует уже в начале следующего года.

Меморандум о сотрудничестве между УАФ и "Манчестер Сити" открывает двери для дальнейшего кураторства наших тренеров. Это важный шаг для развития футбольных кадров в Украине, что будет способствовать профессиональному росту украинских специалистов, - сообщила УАФ.