Михалик: Даже не знаю, что побудило Михавка цеплять игрока Ромы за футболку?

Бывший защитник "Динамо" Тарас Mихалик поделился впечатлениями от матча киевлян в Лиге Европы против "Ромы" (0:1).

"Уверен, что стартовый состав динамовцев был неожиданным не только для меня, но и для всех поклонников футбола. Этим своим выбором главный тренер Александр Шовковский показал, что для киевлян сейчас на первом плане календарный матч УПЛ с "Шахтером" 27 октября. Тогда и будет возможность убедиться, не прогадал ли со своим выбором вождь: победят в воскресенье динамовцы - все будут говорить о правильном решении, в противном случае сразу вспомнят римский эксперимент.

Что касается собственно противостояния, то даже без целой группы ведущих игроков гости дали бой "горожанам". Создалось впечатление, что игра "Ромы" еще слишком сложна для их лидера атак Артема Довбика. Только этим можно объяснить отсутствие взаимодействия украинца с одноклубниками.

По-моему, киевляне без особого труда могли сохранить свои ворота нетронутыми, если бы не детская ошибка в середине первого тайма стопера Тараса Михавка. Даже не знаю, что побудило его цеплять игрока "Ромы" за футболку? Может, то, что ему прокинули мяч между ног? Тогда его нарушение иначе, как мальчишеской затеей, и не назовешь. И хуже всего, что от "привезенного" защитником пенальти, в проигрыше – вся команда.

Все же, несмотря на очередную неудачу, мне кажется, у киевлян еще остаются шансы пробиться в следующий раунд Лиги Европы", - сказал Михалик.