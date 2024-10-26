Кузнецов: То, что произошло в поединке с Ромой, спускать с рук нельзя

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов поделился впечатлениями от матча киевлян против "Ромы" в 3 туре Лиги Европы (0:1).

"Ошибка Михавка – это элементарная расслабленность. До этого Михавко слышал в свой адрес много хороших слов, немало комплиментов. Но то, что произошло в поединке с "Ромой", спускать с рук нельзя. Тараса нужно вызвать на разговор и, образно говоря, "Щелкнуть по носу". Такой фол — это детская ошибка, за которую будут ругать и в команде U-19. Ранее просчеты Михавка списывали на молодость. Шахтера он сыграет.

Довбик? Он придерживается своей игры. И он зависит от хороших передач партнеров по команде. Я уверен, что если бы с первых минут за "Рому" играл Дибала, то у Довбика было бы гораздо больше голевых моментов в воротах "Динамо". Одному ему против трех центрбеков "Динамо" было сложно играть.

Да, замены Шовковского повлияли в лучшую сторону. Ванат много и хорошо открывался, и угловые со штрафными у "Динамо" появились. Думаю, так и планировалось до стартового свистка — надежно отработать первые 60 минут, а затем выходят основные исполнители, и команда пытается добиться какого-нибудь положительного результата", - сказал Кузнецов.